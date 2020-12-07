Путин и Меркель обсудили по телефону отравление Навального. На сайте Кремля об этом не стали упоминать

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры.

Как сообщили ТАСС в правительстве Германии, в ходе разговора обсуждались темы Нагорного Карабаха, Украины и нормандского процесса, а также отравление политика Алексея Навального.

В сообщении на официальном сайте Кремля говорится, что Меркель и Путин подробно обсудили ситуацию вокруг Карабаха, а также конфликт на Украине и контакты между минздравами стран по вопросам борьбы с ковидом. Обсуждение инцидента с Навальным при этом в сообщении не упомянуто — там лишь говорится, что главы государств затронули некоторые другие «актуальные темы двусторонней повестки дня».

Отравление Алексея Навального привело к санкциям в отношении нескольких российских чиновников, которые ЕС ввел по предложению Германии и Франции.

Анализы, сделанные в Германии, показали, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок»; позже эти выводы подтвердила Организация по запрещению химического оружия. Берлин требует от России провести открытое расследование инцидента; в Москве настаивают, что поводов для этого нет, так как анализы, взятые у политика в России, не показали следов отравляющего вещества.