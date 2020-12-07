Клиенты Сбербанка забрали с рублевых депозитов рекордную за шесть лет сумму

Клиенты Сбербанка в ноябре забрали с рублевых депозитов 101,1 миллиарда рублей, что стало максимальным за шесть лет оттоком. Об этом пишет РБК.

В декабре 2014-го с депозитов в рублях клиенты Сбербанка сняли почти 167 миллиардов рублей, уточняет издание.

Тогда это было вызвано сильным падением курса рубля по отношению к мировым валютам. В частности, стоимость евро поднималась выше ста рублей.

Как пишет РБК, в 2020-м россияне «массово закрывали» рублевые депозиты в Сбербанке в мае, в августе, в сентябре и в октябре. Так, в мае с депозитов забрали 69,5 миллиарда рублей, а, к примеру, в августе — 53,1 миллиарда.

Опрошенные РБК аналитики связывают сокращение рублевых депозитов в том числе с низкими процентными ставками по вкладам, а также с тем, что люди тратят сбережения на повседневные нужды.