Из-за коронавируса отменен авиасалон Ле-Бурже. Он должен был пройти в июне 2021 года

Организаторы Ле-Бурже объявили, что авиакосмический салон, намеченный на июнь 2021 года, не состоится.

В заявлении, опубликованном организаторами, говорится, что такое решение принято из-за пандемии коронавируса и ее влияния на мировую аэрокосмическую индустрию.

Всем уже оплатившим участие в авиасалоне будут возвращены потраченные средства, подчеркнули организаторы.

Следующий авиасалон Ле-Бурже должен пройти в 2023 году — выставку проводят раз в два года. Организаторы обещают, что он будет самым масштабным из всех проводившихся.

Международный авиакосмический салон Ле-Бурже также известен как Парижский авиасалон. Он проходит в пригороде Парижа и собирает как участников со всего мира, в том числе российские компании, так и многочисленных зрителей.