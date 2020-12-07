Глава Минздрава предложил ограничить передвижение россиян между регионами. В министерстве назвали фразу «вырванной из контекста»

Обновлено. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил РБК, что фраза министра была вырвана из контекста и на самом деле Михаил Мурашко не предлагал вводить какие-либо дополнительные ограничения.

Из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией необходимо рассмотреть вопрос об ограничении передвижения граждан между российскими регионами и внутри них.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил 7 декабря глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко на конференции «Медицина и качество».

Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции.

По мнению министра, ограничительные меры будут необходимы до тех пор, пока в России не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств.

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что не намерены вводить полный локдаун в стране, как это было весной в первую волну заболевания COVID-19.

Согласно официальным данным, в России выявлены более 2,4 миллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 6 декабря были зафиксированы рекордные 29 тысяч случаев заражения за сутки. В общей сложности, по данным оперштаба, от инфекции умерли 43 тысячи человек. 1,9 миллиона человек выздоровели.

В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19: «Спутник V», разработанную в Центре имени Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор». 2 декабря президент РФ Владимир Путин поручил начать с новой недели масштабную вакцинацию от коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин, где по статистике выявлено наибольшее число заболевших, объявил о начале массовой вакцинации с 5 декабря. Первыми ее смогут пройти учителя, врачи и социальные работники.