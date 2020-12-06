Жителя Самары оштрафовали из-за кепки с «эмблемой конопли»

Суд оштрафовал жителя Самары Алмасбека Айдарова на четыре тысячи рублей из-за бейсболки с «эмблемой конопли». Об этом со ссылкой на постановление Куйбышевского районного суда Самары пишет «МБХ медиа».

Как следует из судебного постановления, в середине сентября 2020 года Айдаров в этой кепке «находился в общественном месте, а именно в сквере имени Куйбышева [в Самаре]».

«Изображение на кепке относится к изображению листа конопли посевной, которая является наркотическим растением, тем самым Айдаров совершил административное правонарушение», — сказано в постановлении суда.

Айдарова признали виновным в нарушении статьи 16.3 КоАП РФ (пропаганда или незаконная реклама в том числе «растений, содержащих наркотические средства»). На заседание суда он не пришел.

Осенью 2020 года жительницу Пензы Юлию Коткову оштрафовали также на четыре тысячи рублей из-за публикации в инстаграме и ВК фотографии носков с изображением конопли.