Россиян, которым запретили уезжать из страны из-за долгов, за год стало на 700 тысяч больше

За год количество россиян, которым из-за долгов ограничили выезд за границу, выросло на 700 тысяч человек. Об этом со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов сообщает РИА Новости.

На 1 ноября невыездными, по данным ФССП, были 4,1 миллиона должников, годом ранее их было 3,4 миллиона.

Всего за январь-октябрь 2020 года служба вынесла 7,5 миллиона постановлений о временном запрете покидать страну при наличии долгов.

Приставы имеют право временно запретить выезжать за границу при долге от 30 тысяч рублей, если речь о долге по алиментам — от 10 тысяч рублей.

Такую меру к должникам в России применяют с 2005 года. Постановление об ограничении на выезд действует на полгода, если за это время долг погасят, запрет снимут, но это занимает некоторе время. Если долг остается спустя полгода, постановление могут продлевать.