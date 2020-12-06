Главного врача Забайкальской краевой больницы арестовали по делу о взятках на 13 миллионов рублей

Главного врача Забайкальской краевой клинической больницы Виктора Шальнева арестовали по делу о взятках на 13 миллионов рублей, сообщает СК по региону.

Шальнева задержали в Сочи, об этом стало известно 6 декабря, когда его уже доставили в Читу.

По версии следствия, Шальнев использовал полномочия главного врача «для получения взяток от руководителя коммерческой организации в виде так называемых откатов за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования».

Как пишет со ссылкой на источник читинская газета «Вечорка», речь идет в том числе о покупке халатов и масок во время эпидемии COVID-19.