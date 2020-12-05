В селе под Красноярском в отдел полиции бросили «коктейль Молотова». Возбуждено дело о теракте

В ночь на 5 декабря житель села в Красноярском крае пытался поджечь местный отдел полиции, бросив в здание бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу краевого МВД.

По другой информации, которую привел в фейсбуке глава Манского района Артем Черных, нападавший кинул два «коктейля Молотова». Телеграм-канал «Борус» пишет о четырех брошенных бутылках. На втором этаже здания начался пожар, который быстро потушили, выгорел пол, сообщает NGS24.RU со ссылкой на МВД. О пострадавших не сообщалось. Полиция перекрыла несколько улиц в селе и за час задержала подозреваемого.

Задержан ранее судимый мужчина 1989 года рождения, пишет «Тайга.инфо», ссылаясь на слова источника в органах власти Манского района. По данным «Боруса», это Виталий Дрозденко, который якобы служил в военной разведке. На фотографиях в соцсетях, которые приводят СМИ, он снят в камуфлированной форме на фоне военной техники.

ФСБ возбудила в отношении задержанного уголовное дело по статье «Террористический акт», сообщил глава Манского района Артем Черных. Об этом же со ссылкой на источники пишет NGS24.RU.

Источник издания «Дела.ру» рассказал, что нападавший имел «конкретные мотивы к устранению отдела полиции, он готовился к преступлению и соорудил по меньшей мере пять зажигательных приспособлений». Сам задержанный сказал, что напал на отдел МВД «из-за ненависти к существующему режиму», утверждают NGS24.RU и «Борус». Мужчина пытался «продемонстрировать свое негативное отношение к политике государства в целом и подверг опасности жизнь сотрудников полиции», заявил глава Манского района.

На место происшествия выехал начальник ГУ МВД по Красноярскому краю генерал Александр Речицкий.

Два месяца назад полиция уже задерживала нападавшего, рассказал глава района. По его словам, тогда «этот же гражданин запустил в окна администрации несколько банок тушенки, купленных в соседнем магазине». За это нападавшего привлекли к административной ответственности.