В России выявили рекордные 28 782 случая заражения коронавирусом

По данным на 11:00 5 декабря, в России зарегистрировали еще 28 782 новых случая заражения коронавирусом, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением вируса. Это максимальный суточный прирост за все время. Днем ранее выявили 27 403 заболевших. Всего в России с начала пандемии вирус обнаружили у 2 431 731 человек.

Больше всего случаев выявили в Москве (+7993 человека), Петербурге (+3726), Московской (+1246) и Нижегородской (+495) областях.

За сутки в России умерли 508 человек с коронавирусной инфекцией (днем ранее — 569 человек). За все время, по данным оперативного штаба, от ковида умерли 42 684 человека.

За последние сутки в России выздоровели 27 644 человека (днем ранее — 28 901 человек). Всего с начала пандемии выздоровели 1 916 396 человек.

По данным Роспотребнадзора, за день провели 550 тысяч тестов на коронавирус (днем ранее — 533 тысячи), а за все время — свыше 78,7 миллиона тестов.

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