В Москве арестовали беременную женщину, выбросившую с 13-го этажа ребенка своей знакомой

Щербинский районный суд Москвы арестовал до 4 февраля 2021 года Дарью Шавелкину, которую обвиняют в убийстве грудного ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

30-летнюю Шавелкину обвиняют в том, что она выбросила двухмесячную дочь своих знакомых с 13-го этажа. Как сообщали в Следственном комитете, это случилось 4 декабря в Новой Москве.

По данным Life Shot, Шавелкина пришла в гости к подруге, в какой-то момент зашла в ванную, где спала девочка, после чего выбросила ее из окна. Ребенок погиб. Шавелкина не смогла объяснить следователям свои мотивы.

Дарья Шавелкина находится на седьмом месяце беременности, утверждает источник ТАСС в правоохранительных органах. Life пишет, что у Шавелкиной диагностировали полиморфное психотическое расстройство, но официально это не подтверждали.

Читайте также В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры. В предсмертной записке она попросила не сажать мужа в тюрьму