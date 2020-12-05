Советский футболист, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Понедельник умер в возрасте 83 лет. О его смерти в фейсбуке сообщила дочь спортсмена Анастасия Понедельник.

Анастасия Понедельник сообщила РБК, что ее отец умер «после тяжелой и продолжительной болезни».

Матчи 17-го тура чемпионата России по футболу, запланированные на 6 и 7 декабря, начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике.

Виктор — чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР. В финальном матче против команды Югославии он забил головой победный гол в дополнительное время. Матч завершился со счетом 2:1. Гол Понедельника называют «золотым» — его считают самым важным в истории российского футбола. Виктор Понедельник был последним из остававшихся в живых обладателей Кубка Европы 1960 года.

Старый Мяч

Виктор Понедельник с 1956 года участвовал в чемпионатах СССР, выступая за ростовские «Ростсельмаш» и СКА. В 1961 и 1966 годах переходил в ЦСКА и «Спартак», но не сыграл за московские клубы ни одного матча. В 217 матчах чемпионатов СССР забил 86 голов.

За сборную провел 29 матчей и забил 20 голов, также завоевал серебро на чемпионате Европы 1964 года. Завершил спортивную карьеру в 1966 году в возрасте 29 лет из-за ухудшения здоровья. Затем три года работал тренером в «Ростсельмаше».

Понедельник руководил отделом футбола в газете «Советский спорт», а также был главным редактором в еженедельнике «Футбол — Хоккей». Написал четыре книги о футболе.