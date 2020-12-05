Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало предельную отпускную цену производителя на вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Центром эпидемиологии имени Гамалеи.
Стоимость вакцины — 1942 рубля за два компонента, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, пишет «Интерфакс». Цена упаковки из пяти наборов вакцины составляет 9710 рублей.
Представитель министерства отметил, что вакцинация граждан России будет бесплатной и исключительно добровольной.
В конце ноября производители «Спутника V» заявили, что цена вакцины будет «намного ниже», чем стоимость вакцины американской компании Moderna. В Moderna рассчитывают, что цена одной дозы их вакцины будет варьироваться в диапазоне от 25 до 37 долларов (от 1850 до 2750 рублей).
«Спутник V» — первая вакцина от ковида, зарегистрированная в России. Правительство включило ее в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов.
5 декабря в Москве заработали пункты вакцинации, где можно привиться от коронавируса. Прививки делают с помощью «Спутника V». На первом этапе вакцину смогут получить только сотрудники образовательных, медицинских и социальных учреждений.