Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало предельную отпускную цену производителя на вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Центром эпидемиологии имени Гамалеи.

Стоимость вакцины — 1942 рубля за , сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, пишет «Интерфакс». Цена упаковки из пяти наборов вакцины составляет 9710 рублей.

Представитель министерства отметил, что вакцинация граждан России будет бесплатной и исключительно добровольной.

В конце ноября производители «Спутника V» заявили, что цена вакцины будет «намного ниже», чем стоимость вакцины американской компании Moderna. В Moderna рассчитывают, что цена одной дозы их вакцины будет варьироваться в диапазоне от 25 до 37 долларов (от 1850 до 2750 рублей).

«Спутник V» — первая вакцина от ковида, зарегистрированная в России. Правительство включило ее в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов.

5 декабря в Москве заработали пункты вакцинации, где можно привиться от коронавируса. Прививки делают с помощью «Спутника V». На первом этапе вакцину смогут получить только сотрудники образовательных, медицинских и социальных учреждений.