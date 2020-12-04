Палата представителей Конгресса США согласилась с декриминализацией марихуаны на федеральном уровне

Палата представителей Конгресса США проголосовала за декриминализацию марихуаны на федеральном уровне. Результаты голосования опубликованы на сайте палаты.

Как уточняет Vice, скорее всего, Сенат законопроект не одобрит. Издание называет итоги голосования палаты представителей «историческим символическим моментом».

Законопроект предполагает в том числе отмену вынесенных федеральными судами приговоров по делам, связанным с оборотом марихуаны. Также он устанавливает налог на продажу каннабиса, передает CNBC.

Медицинское использование марихуаны к декабрю 2020 года разрешили 36 американских штатов. Еще 15 штатов легализовали каннабис, но по федеральному законодательству Штатов он остается в списке контролируемых веществ. Поэтому там, где нет соответствующих законов уровня штата, использование марихуаны все еще незаконно.

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