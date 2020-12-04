Журналист Илья Азар подал иск к России в ЕСПЧ

Журналист и муниципальный депутат Москвы Илья Азар обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за того, что в мае его поместили под за участие в одиночном пикете.

Как сообщил «Коммерсант», Азар просит суд признать, что власти России нарушили несколько положений Конвенции о защите прав человека: право на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство, на уважение частной и семейной жизни и на свободу выражения мнения.

Кроме того, Азар требует признать, что Россия нарушила 14-ю статью Конвенции, которая запрещает любую дискриминацию, сообщил адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьев, представляющий интересы журналиста.

Речь идет о дискриминации по половому признаку, указывает «Коммерсант». Азар написал в жалобе, что этим арестом власти лишили его «возможности участвовать в воспитании ребенка» — двухлетней дочери. Он отметил, что в России «административный арест , но назначается мужчинам, имеющим таких же детей». Он добавил в жалобе, что «никакого разумного обоснования для такого разделения нет».

Илья Азар, комментируя публикацию «Коммерсанта», написал в своем телеграм-канале, что его «в этой истории больше волнуют нарушение прав на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и на свободу выражения мнения». Он заявил, что журналисты и «Апология протеста» «выпячивают» дискриминацию по половому признаку, что выглядит «несколько странно». При этом Азар признал, что если КоАП дополнят нормой, запрещающей административный арест мужчин с детьми до 14 лет, «то арестов будет меньше, а это хорошо».

В ноябре оппозиционный политик Владимир Милов потребовал, чтобы Конституционный суд признал неконституционным положение КоАП, допускающей арест мужчин с детьми до 14 лет. 12 ноября суд отклонил жалобу Милова.