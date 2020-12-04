ФСБ рассказала о перестрелке на границе с Украиной. Одного из нарушителей убили

Трое вооруженных людей попытались незаконно пересечь границу России с территории Украины — одного из них убили, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

По данным спецслужбы, инцидент произошел 4 декабря на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

При попытке задержания нарушители «оказали вооруженное сопротивление», ответным огнем пограничники застрелили одного из злоумышленников, двое других скрылись на территории Украины, рассказали в ФСБ.

Обновлено. Пограничная служба Украины сообщила, что не фиксировала никаких выстрелов рядом с границей с Россией. Украинская сторона дополнительно проверяет участок местности, где, по сообщению ФСБ, могло произойти столкновение.