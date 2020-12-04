Чубайс стал спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями

Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса назначили спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения устойчивого развития. Указ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос «Интерфакса», о каких международных организациях речь, ответил: «ООН».
Указ вступает в силу момента подписания 4 декабря.
После публикации документа Чубайс прокомментировал свое назначение в фейсбуке. «Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — написал он.
Об уходе Чубайса из «Роснано» стало известно вечером 2 декабря. Новым главой госкорпорации Путин предложил стать заместителю председателя Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.