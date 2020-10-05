«Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад». Трамп заявил, что его выпишут из госпиталя до конца дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие часы покинет Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где со 2 октября он лечится от ковида.

По словам Трампа, его выпишут в 18:30 по времени Восточного побережья США (1:30 вторника по Москве).

«Чувствую себя отлично! Не бойтесь ковида. Не позволяйте ему управлять вашей жизнью. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад», — написал Трамп в твиттере.

О том, что у Трампа и его жены Мелании ковид, стало известно 1 октября. На следующий день президента госпитализировали.

Официально сам Трамп и его лечащие врачи заявляли, что президент чувствует себя хорошо и быстро идет на поправку. Источник в Белом доме 3 октября, однако, заявлял, что сразу после поступления в госпиталь состояние Трампа вызывало «серьезные опасения».

Трамп приостановил участие в президентской кампании до 11 октября. На 15 октября запланированы его дебаты с Джо Байденом; об их переносе пока не сообщалось.