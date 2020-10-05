Реальное число заражений ковидом может на порядок превышать количество официально зарегистрированных случаев заболевания. Об этом заявил глава службы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан.

По словам Райана, к настоящему моменту вирусом могли заразиться около 10% населения Земли — 780 миллионов человек. Представитель ВОЗ назвал эту оценку «оптимистичной».

Комментируя вторую волну заболеваемости Райан отметил, что сейчас мир «вступает в тяжелый период».

С начала пандемии коронавируса в мире было официально зарегистрировано 35,5 миллиона случаев. Более половины из них пришлись на три страны — США (7,6 миллиона), Индию (6,7 миллиона) и Бразилию (4,9 миллиона).

Россия занимает четвертое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса — по официальным подсчетам, с начала пандемии в стране заразились 1 225 889 человек.

Количество жертв коронавируса в мире составляет 1,04 миллиона человек.