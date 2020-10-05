В Киргизии начались уличные протесты после парламентских выборов

Жители Киргизии, несогласные с предварительными результатами выборов в парламент страны, устроили митинги в Бишкеке, а также в городах Нарын и Талас. Об этом сообщает «Медиазона. Центральная Азия».

В Бишкеке протестующие собрались на площади Ала-Тоо. По данным издания 24.kg, на площади собрались около пяти тысяч человек, в акции участвуют сторонники партий, не прошедших в парламент. «Радио Азаттык» ведет трансляцию с митинга в Бишкеке.

Трансляция митинга в Бишкеке Azattyk

Недалеко от площади Ала-Тоо заметили спецназ.

По предварительным данным, в Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии прошли четыре партии, которые смогли преодолеть 7-процентный барьер. Большинство голосов получили партии «Биримдик» («Единство») с 24,54% голосов и «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан») с 23,9%. Первую партию называют провластной, вторую связывают с кланом Матраимовых, представители которого занимают высокопоставленные посты в Киргизии.

В парламент прошла только одна партия, представленная в прошлом составе, — это «Кыргызстан», набравший 8,74% голосов. Также своих депутатов на выборах провела партия «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан»), получившая 7,09%.