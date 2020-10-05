Один из богатейших людей России Рубен Варданян записал видеообращение к Путину с просьбой помочь Армении в карабахском конфликте

Бизнесмен Рубен Варданян записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил его вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе.

Варданян выразил мнение, что происходящее в Карабахе — «не просто какой-то территориальный конфликт в непризнанной республике, а намного серьезнее» и что в случае дальнейшего негативного развития событий для России «это будет неизлечимая рана».

Я мечтаю, я хочу, чтобы Россия не просто бы помогла, [чтобы] Россия поняла, что участие в этом процессе является принципиально важным для нас, для россиян. Не для армян, не для Армении, а для всего российского народа, потому что локальный конфликт в Карабахе — это геополитическая бомба замедленного действия, которая взорвется, прежде всего, в России.

Варданян также обратился к военно-политической элите России, призвав ее «не уничтожать последних союзников».

Срочное обращение Рубена Варданяна. 05.10.2020 Aurora Prize

В Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются полномасштабные боевые действия. Стороны сообщают о сотнях жертв среди военных и о десятках погибших среди мирных жителей.

Армения является союзником России по Организации Договора о коллективной безопасности. Задачей этого объединения является в том числе военная защита территориальной целостности входящих в него стран.