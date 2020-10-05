На школьной линейке в Великих Луках 13 детей потеряли сознание. Трое госпитализированы в тяжелом состоянии

В Псковской области 13 школьников разного возраста потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в городе Великие Луки.

Пострадавших оперативно госпитализировали в городскую больницу. Трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести, сообщили в областной администрации.

«Все необходимые меры оперативно предприняты… Дети находятся под наблюдением врачей, взяты все анализы, выясняются причины произошедшего. Вопрос взят на личный контроль!» — написал в инстаграме по поводу произошедшего губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На сайте администрации Псковской области сообщается, что торжественная линейка в школе № 7 в Великих Луках была посвящена присвоению учебному заведению имени выпускника Антона Злобина, погибшего в 1995 году при выполнении воинского долга на таджикско-афганской границе.