Митингующие сотрудники порта во Владивостоке закидали касками главу компании FESCO, который приехал к ним на переговоры

Сотрудники Владивостокского морского торгового порта (ВМТП), митингующие из-за отставки директора Заирбека Юсупова, закидали касками президента транспортной группы FESCO Аркадия Коростелева, сообщает издание Vl.ru.

Коростелев приехал в ВМТП вместе с новым директором порта Романом Кухаруком. Когда глава FESCO шел к микрофону, участники митинга бросали в него каски и требовали его ухода. Коростелев попытался уйти. Пока он проходил через толпу, его ударили ногой в спину, хватали за одежду и толкали.

Как пишет Vl.ru, работники ВМТП объяснили такую реакцию тем, что, проходя между рядами докеров, Коростелев якобы произнес слово «быдло».

FESCO заявила, что Коростелев и Кухарук приехали в порт по приглашению профсоюза, чтобы ответить на вопросы митингующих. «Однако по приезду им не задали ни одного вопроса, а начали забрасывать касками и нападать», — говорится в сообщении FESCO, которое цитирует «Интерфакс».

Коростелев и Кухарчук в потасовку не вступали; они получили травмы и были вынуждены обратиться в правоохранительные органы, добавила FESCO. «Агрессия по отношению к безоружным и настроенным на диалог людям абсолютно неоправдана и недопустима», — резюмировала компания.

ВМТП входит в группу FESCO. 30 сентября компания сообщила, что наблюдательный совет порта решил уволить директора Заирбека Юсупова.

1 октября в ВМТП начались митинги против ухода Юсупова. Их участники заявили, что бывший директор эффективно управлял портом, а также обеспечил работникам высокую зарплату и хороший соцпакет. Увольнение Юсупова они объяснили его конфликтом с FESCO из-за крупного кредита, обязанности по погашению которого были возложены на ВМТП.

FESCO назвала протесты в ВМТП незаконными и обвинила в их организации самого Юсупова. Компания также заверила, что после смены директора все существующие социальные гарантии работникам порта будут сохранены.