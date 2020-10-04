Организаторы концертов в Москве потеряли из-за пандемии коронавируса более 5 миллиардов рублей

С середины марта из-за отмены концертов в Москве в связи с пандемией коронавируса организаторы выступлений , подсчитал для РБК агрегатор по продаже билетов Eticket4.

Всего, по данным Eticket4, в Москве были отменены 388 концертов на 69 площадках, в том числе на Большой спортивной арене «Лужники» (вместимость — 81 тысяча человек), «ВТБ Арене» (33 тысяч человек) и клубе Adrenaline Stadium (7 тысяч человек).

При аншлаге на каждом отмененном концерте были бы реализованы 2 миллиона билетов на общую сумму 7,4 миллиарда рублей. Однако, отмечают авторы исследования, концерты, на которые продаются все билеты, случаются лишь несколько раз в год, поэтому недополученную выручку они оценивают более скромно.

С весны 2020 года во многих регионах России, включая Москву, для предотвращений распространения коронавируса в числе прочих мер действовал запрет на массовые мероприятия. С 1 августа работа кинотеатров и проведение концертов в Москве были разрешены при соблюдении ряда условий.