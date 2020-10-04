Кензо Такада, основатель дома Kenzo, умер в возрасте 81 года. Он болел COVID-19

Японский модельер Кензо Такада — основатель модного дома Kenzo — умер в возрасте 81 года от осложнений, вызванных COVID-19.

Joel Saget / AFP / Scanpix / LETA

О смерти Такады сообщила пресс-служба K3 — нового бренда дизайнера, представленного в начале 2020 года.

Сидни Толедано, президент и генеральный директор подразделения моды концерна LVMH, которому сейчас принадлежит марка Kenzo, выразил соболезнования в связи со смертью Такады, назвав его «великим дизайнером и отличным парнем».

Кензо Такада родился 27 февраля 1939 года в Химэдзи на острове Хонсю. В конце 1950-х годов он изучал моду в Токио, а в 1965 году переехал в Париж. Спустя пять лет после переезда в столицу Франции Кензо Такада представил свою первую коллекцию модной одежды. В последующие годы дом Kenzo выпускал также мужские и детские коллекции, парфюмерию и аксессуары. В 1993 году марку Kenzo купил концерн LVMH. Кензо Такада еще шесть лет после продажи работал в модном доме, носящем его имя, а затем сотрудничал с Kenzo над отдельными коллекциями.