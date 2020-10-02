Твит президента США Дональда Трампа о том, что у него и его жены Мелании обнаружен коронавирус, получил наибольшее количество лайков за всю историю аккаунта президента.

На момент написания этой заметки пост имел 1,2 миллиона лайков и 336 тысяч ретвитов.

Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 1 октября. Незадолго до этого ковид был обнаружен у советницы президента Хоуп Хикс, которая сопровождала его в недавних предвыборных поездках.

До этого максимальное количество лайков в аккаунте Трампа (818,7 тысячи) было у твита о том, что рэпер A$AP Rocky освобожден из тюрьмы в Швеции и возвращается в США.

На аккаунт Трампа подписаны 85,6 миллиона человек.