Мировым фондовым рынкам предрекли нестабильность из-за болезни Трампа

Новость о COVID-19 у президента США Дональда Трампа, вероятно, вызовет на мировых фондовых рынках волатильность, пишет CNBC.

Financial Times (FT) добавляет, что после того, как Трамп сообщил о болезни, американский индекс S&P 500 упал на 0,4%, Nasdaq Composite — на 1,5% (из-за падения Apple, Tesla и Microsoft).

Нефтяные цены, которые снижались на опасениях по поводу восстановления спроса, снизились 2 октября еще сильнее, отмечает FT. Североморская Brent подешевела на 2,8% до 39,78 доллара за баррель.

Кроме показателей рынка США, 2 октября снижались биржевые индексы в том числе Австралии (S&P / ASX 200 упал на 1,39%) и Японии ( Nikkei 225 снизился на 0,67%), добавляет CNBC.

Новость о Трампе «вернет COVID-19 в центр внимания инвесторов», а также «усилит существующую политическую неопределенность вокруг выборов [президента США в ноябре 2020 года]», сказал телеканалу глава Thorpe Abbotts Capital Джефф Хенриксен.

Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он приостановил участие в предвыборных мероприятиях на 10 дней. Его следующие дебаты с Джо Байденом должны состояться 15 октября.