Армения и Нагорный Карабах сообщили об одном погибшем при обстреле Степанакерта

При ракетной атаке на город Степанакерт (столица Нагорного Карабаха) погиб один человек, четверо получили ранения. Об этом сообщает информационный центр при правительстве Армении.

Представитель Нагорного Карабаха Артак Бегларян на брифинге сообщил, что ранены 11 человек. По его словам, 2 октября Степанакерт обстреливали дважды, и «впервые город был обстрелян из тяжелых ракетных установок».

«Было выпущено четыре ракеты», — цитирует Бегларяна «Интерфакс».

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился утром 27 сентября — обе стороны обвинили друг друга в провокациях и начале наступления по линии соприкосновения. Бои в регионе продолжаются четвертые сутки. В связи с обострением конфликта в обеих странах введено военное положение.

Читайте также Армения заявила о готовности к переговорам о перемирии в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Турция против Бои в зоне конфликта продолжаются шестой день