В работе приложения Альфа-банка произошел сбой

В работе приложения Альфа-банка наблюдаются технические сбои.

Согласно данным сервиса Downdetector, многие не могут даже войти в систему. Другие жалуются, что не могут совершать платежи со своего счета.

О сбоях, в частности, пишут из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Перми, Белгорода, Липецка, Калининграда, Новосибирска, Красноярска.

В твиттере банка сообщают, что знают о проблеме и занимаются ее устранением.

Утром 1 октября также наблюдались временные проблемы с приложением «Тинькофф банка». Их оперативно устранили.