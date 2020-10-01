В Камчатском крае создадут «министерство счастья», сказал губернатор Владимир Солодов, его слова приводит сайт администрации региона.

«Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название — министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращенно это именно про счастье», — сказал Солодов.

Реформа, о которой сказал чиновник, предполагает в том числе, что создаваемому министерству социального благополучия передадут «некоторые полномочия» минсоцразвития Камчатки, пишет kam24.

Кроме «министерства счастья» в правительстве региона создадут еще несколько новых структур. Количество, к примеру, министерств после этого вырастет с 17 до 21.

Солодов вступил в должность главы Камчатского края 21 сентября 2020 года. На выборах он, по официальным данным, набрал 80,5% голосов при явке 37,14%. В апреле 2020-го Солодова, занимавшего должность главы правительства Якутии, назначил врио губернатора Камчатки президент РФ Владимир Путин.