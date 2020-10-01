Ирландский суд отказался признать хлеб из Subway хлебом

Хлеб для сэндвичей сети Subway не соответствует юридическому определению хлеба, решил Верховный суд Ирландии. Об этом пишет Irish Independent.

Ирландский владелец франшизы Subway, компания Bookfinders Ltd. пыталась через суд добиться того, чтобы хлеб для сэндвичей не облагался НДС как основной продукт питания.

Как выяснил суд Ирландии, в хлебе Subway содержание сахара в пять раз превышает предел, установленный для хлеба как основного продукта питания в ирландском законе 1972 года об НДС.

Ирландский Верховный суд рассматривал апелляцию Bookfinders на решение Комиссии по доходам Ирландии 2006 года. Регулятор отказался возместить компании НДС, уплаченный в 2004-2005 годах.