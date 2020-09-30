Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил патенты на вакцину от коронавируса. Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса, сообщил Роспатент.

«Новосибирские ученые разработали вакцину, содержащую фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета», сообщается на сайте Роспатента.

Вакцина от «Вектора», получившая название «ЭпиВакКорона», — вторая, запатентованная в России.

Первой запатентованной и зарегистрированной в России вакциной от COVID-19 является «Спутник V», разработанный Центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Ее испытания пока полностью не завершены.

В сентябре Минздрав разрешил испытания третьей российской вакцины от ковида — разработки Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.