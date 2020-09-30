В России за сутки зарегистрировали 8481 новый случай COVID-19. На 249 больше, чем днем ранее

Новая коронавирусная инфекция за прошедшие сутки выявлена в России у 8481 человека, сообщил федеральный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее сообщалось о 8232 заболевших.

Всего с момента начала распространения коронавируса в России заболели 1 176 286 человек.

По данным Роспотребнадзора, за сутки были проведены более 338 тысяч анализов на коронавирус. Всего с момента начала пандемии в России сделано более 46 миллионов тестов на COVID-19.

Всего за время пандемии в России умерли 20 722 человека, у которых был подтвержден COVID-19. В том числе за прошедшие сутки скончались 177 человек.

За прошедшие сутки из больниц были выписаны 5858 человек, лечившихся от коронавируса. Всего выздоровели, по данным оперативного штаба на утро 30 сентября, 958 257 человек.