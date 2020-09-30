Россиянина Евгения Никулина, обвиненного во взломе LinkedIn, приговорили к семи годам тюрьмы в США

Федеральный суд Северного округа Калифорнии приговорил россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях, к 88 месяцам тюремного заключения, сообщает Courthouse News Service.

Никулин обвинялся в причастности к взлому в 2012 году LinkedIn, Dropbox и Formspring, а также краже 117 миллионов учетных записей пользователей сервисов. В 2016 году его задержали в Праге по запросу США, а еще через два года выдали Соединенным Штатам.

В ходе судебных слушаний Никулин признал себя виновным по всем девяти пунктам обвинения. Прокуратура просила для него 12 лет тюрьмы.

«Я считаю, что вы блестящий, очень умный парень. Я призываю вас применить свой талант в законной профессии и сделать что-нибудь хорошее в своей жизни вместо взлома компьютеров», — заявил судья Уильям Алсап, вынося приговор Никулину.

Один из адвокатов россиянина Аркадий Бух заявил ТАСС, что защита рассматривает возможность подачи апелляции на приговор. По мнению адвоката, в итоге Никулин проведет в тюрьме не многим более двух лет. Более половины срока он уже провел под стражей.