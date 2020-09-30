Полиция Киева сообщила о гибели сотрудницы посольства США. Ее нашли возле железнодорожных путей с травмой головы

В Киеве умерла сотрудница посольства США, которую нашли с травмой головы. Об этом сообщила киевская полиция.

Женщину обнаружили 30 сентября в лесопарковой зоне возле железнодорожных путей на улице Толбухина (там расположен парк Нивки). Пострадавшую доставили в больницу, где она позже умерла.

При осмотре вещей женщины полицейские нашли удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя. Как пишет «Цензор.нет» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, женщину звали Санвер Никаело.

Киевская полиция предполагает, что она стала жертвой избиения. К нему может быть причастен неизвестный темноволосый мужчина, которому на вид 30-40 лет. Сейчас его разыскивают.

По другой версии, женщину мог задеть движущийся поезд. Вероятно, она совершала пробежку возле железнодорожных путей и не услышала приближения состава, потому что была в наушниках, сказал источник «Цензор.нет».