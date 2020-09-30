Минпросвещения разработает «свой такой тикток» для российских школьников

Министерство просвещения разрабатывает социальную сеть для школьников. Как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, это будет «свой такой тикток».

Там будет образовательный контент, развивающий, интересный. И там не будет негативной информации, потому что зачастую негативная информация, которая есть в интернете, достаточно плохо влияет.

Разработка ведется совместно с Mail.Ru Group. Кравцов не рассказал подробностей о будущем приложении и не уточнил, когда оно будет доступно.

В апреле Кравцов заявлял о разработке аналога сервиса видеоконференций Zoom. Он отмечал, что отечественный сервис будет более устойчивым, чем зарубежные системы, что положительно скажется на онлайн-обучении. Тестирование платформы началось в мае.