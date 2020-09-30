Мессенджер фейсбука объединили с личными сообщениями в инстаграме

Инстаграм начал предлагать пользователям возможность подключить личные сообщения к мессенджеру фейсбука, сказано в пресс-релизе Facebook.

«Люди, использующие приложение Messenger, теперь могут связаться с вами в инстаграме без необходимости загружать новое приложение, и наоборот», — пояснила компания.

Пользователи получат новые функции, в том числе наклейки для селфи, совместный просмотр видео на Facebook Watch и IGTV, а также возможность настроить автоматическое удаление сообщений через некоторое время.

Некоторые новые функции сначала появятся в инстаграме, а затем в Facebook Messenger.

Объединение не будет обязательным — пользователь может сохранить отдельно и мессенджер фейсбука, и возможность отправлять личные сообщения в инстаграме.

В январе 2019 года основатель Facebook Марк Цукерберг говорил, что компания хочет объединить в одну платформу Messenger, WhatsApp и инстаграм.

Facebook купил Instagram в 2012 году за миллиард долларов, WhatsApp — в 2014-м за 19 миллиардов.