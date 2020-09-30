Google представила два новых смартфона Pixel, умную колонку Nest Audio и ОС для телевизоров Google TV

Корпорация Google провела презентацию Launch Night In, на которой показала свои новинки — в частности, два новых смартфона с поддержкой 5G.

Флагманский смартфон Pixel 5 получил процессор Snapdragon 765G с поддержкой 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 гигабайт, встроенной — 128 гигабайт. Смартфон оснащен безрамочным дисплеем, влагозащитой и модулем для беспроводной зарядки.

Pixel 4A с 5G тоже поддерживает работу сетей пятого поколения и имеет процессор и камеры, как и у Pixel 5. У него экран больше, чем у флагмана, но при этом 6 гигабайт оперативной памяти вместо 8, аккумулятор меньшей емкости, нет влагозащиты и беспроводной зарядки.

Продажи Pixel 5 и Pixel 4A с 5G начнутся с 15 октября в девяти странах (России среди них нет). Pixel 5 будет стоить 699 долларов (54 тысячи рублей), Pixel 4A с 5G — 499 долларов (почти 39 тысяч рублей).

Помимо смартфонов, Google представила умную колонку Nest Audio, которая на 75% громче своей предшественницы Google Home. Также корпорация показала ТВ-приставку Chromecast; она показывает видео с разрешением 4K при 60 кадрах в секунду. Кроме того, была представлена новая операционная система для телевизоров Google TV, которая поддерживает поиск фильмов и шоу по разным стриминговым сервисам.