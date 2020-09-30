Disney из-за пандемии сократит 28 тысяч сотрудников

Компания Disney приняла решение о сокращении 28 тысяч своих сотрудников из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Увольнения в основном коснутся работников тематических парков, круизных лайнеров и предприятий розничной торговли на территории США, говорится в заявлении главы Disney Parks, Experiences & Products Джоша ДʼАмаро. Как отмечается, 67% увольняемых были частично занятыми сотрудниками в компании.

С началом эпидемии парки Disney закрылись одними из первых в США. После они вновь заработали, но с существенными ограничениями по количеству посетителей.

Bloomberg пишет, что увольнения в Disney стали одними из самых значительных сокращений рабочей силы в эпоху пандемии.

До начала пандемии в тематических парках Disney работали более 100 тысяч человек. Всего же штат компании по состоянию на конец прошлого финансового года в сентябре 2019-го составлял 223 тысячи человек.