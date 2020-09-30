Чехия введет режим ЧС из-за COVID-19

В Чехии с 5 октября начнет действовать режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения ситуации с COVID-19, сообщается на сайте правительства республики.

Режим вводят на 30 дней. Он предусматривает в том числе запрет мероприятий с участием больше 20 человек, ограничение количества зрителей на спортивных соревнованиях и переход школ на дистанционное обучение.

Чехия была одной из первых стран Европы, которая закрыла границы из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Чешские власти запретили въезд иностранцев и выезд граждан в середине марта, когда в стране было зафиксировано 117 случаев COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 30 сентября, в Чехии зарегистрировано почти 69 тысяч случаев заболевания. Умерли за время эпидемии 655 человек. О возобновлении роста количества заболевших минздрав Чехии сообщил 25 сентября.