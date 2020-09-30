Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП, но не готовы устанавливать таксометры

Крупнейшие агрегаторы такси подготовили поправки к законопроекту, регулирующему их деятельность. В работе над этим документом, пишут «Коммерсант» и РБК, в числе прочих принимали участие «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett и «Везет».

Поправки, в частности, предусматривают, что агрегаторы будут выплачивать компенсацию до 2 миллионов рублей за поврежденное в результате ДТП имущество, а также причиненный вред здоровью пассажира. Все крупные агрегаторы, отмечает «Коммерсант», уже добровольно страхуют пассажиров на ту же сумму.

Кроме того, агрегаторы готовы нести ответственность за передачу заказа водителю без прав, но только в том случае, если есть техническая возможность проверить информацию о водительском удостоверении в режиме онлайн.

Среди поправок, подготовленных агрегаторами, предложение выдавать разрешение на таксомоторные перевозки водителям, оформленным как самозанятые. Сейчас, чтобы получить такое разрешение, у водителя должен быть статус индивидуального предпринимателя, или он должен арендовать автомобиль, на который выписано соответствующее разрешение.

При этом агрегаторы выступают против установки таксометров в автомобилях, поскольку, по их подсчетам, это обойдется в 100 миллиардов рублей. Для определения стоимости проезда они предлагают использовать приложения.

Также агрегаторы выступают против регулирования тарифов на уровне регионов и установления лимита на количество такси, работающих в том или ином субъекте, так как это «противоречит принципам конкурентного рынка».

Поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта о такси, дата которого пока не назначена. «Коммерсант» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по транспорту Виталия Ефимова пишет, что законопроект будет доработан в ближайшие несколько дней.

По данным агрегаторов, участвовавших в работе над поправками, в настоящий момент в сфере таксомоторных перевозок работают около 170 тысяч человек, оформленных как самозанятые.

В первом чтении законопроект о такси, инициатором которого был первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, был принят нижней палатой парламента в декабре 2018 года.

30 сентября стало известно, что Лысаков попросил спикера Госдумы вернуть законопроект «на первое чтение с целью его дальнейшего отклонения». В письме Лысакова, которое цитирует ТАСС, говорится, что законопроект в ходе работы над ним в Госдуме значительно изменился. Лысаков предлагает вернуться к рассмотрению другого законопроекта о такси, который разработали члены Совета Федерации, но в феврале он был снят с рассмотрения профильным комитетом Госдумы.