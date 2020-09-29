Умер эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Ему был 91 год.

Шейх скончался в США — он прилетел в эту страну в июле для медицинского обследования. Позже сообщалось, что ему была сделана успешная операция и он находится на реабилитации.

Новым эмиром Кувейта станет сводный брат умершего, Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. В последние месяцы, когда шейх Сабах лечился в США, он уже частично исполнял обязанности главы государства.

Шейх Сабах взошел на престол в 2006 году, до этого он в течение нескольких десятилетий возглавлял МИД Кувейта. Сабах проводил демократические реформы, направленные, в частности, на расширение прав женщин, свободы СМИ и собраний.

Шейх Сабах был вторым старейшим действующим главой государства. Самым старшим действующим лидером остается 94-летняя королева Великобритании Елизавета II.