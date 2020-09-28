За сутки в России выявили 8 135 новых случаев коронавирусной инфекции. На 268 больше, чем днем ранее

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8 135 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает 28 сентября федеральный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее сообщалось о 7 867 новых случаев коронавирусной инфекции. Более 8000 случаев COVID-19 в сутки предыдущий раз фиксировалось в России 16 июня.

Наибольший прирост заразившихся в Москве — 2 217 человек за сутки. На втором месте Санкт-Петербург с 237 новыми случаями COVID-19 за сутки, на третьем — Московская область (+212 заразившихся).

Всего с момента начала распространения коронавируса в России заразились 1 159 573 человек.

За сутки умер 61 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего с момента начала пандемии в России скончались 20 385 человек, заразившихся коронавирусом.

Всего с момента начала пандемии в России выздоровели 945 920 человек, у которых была диагностирована новая коронавирусная инфекция. В том числе за прошедшие сутки выписаны из больниц 2 702 человека, лечившихся от COVID-19.