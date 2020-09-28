Умер основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов
Источник: Московская Хельсинкская группа
Умер основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов. Об этом сообщается на сайте организации.
Орлову было 96 лет. Причины его смерти не уточняются.
В 1973 году Орлов основал московскую ячейку организации Amnesty International, в 1976 году — Московскую Хельсинкскую группу. Год спустя его приговорили к восьми годам лагерей и пяти годам ссылки за антисоветскую пропаганду.
В 1986 году Орлов был обменян в США на советского разведчика. С тех пор он проживал в Соединенных Штатах.
До ухода в правозащитную деятельность Орлов занимался физикой, он был член-корреспондентом РАН Армянской ССР.