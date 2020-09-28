Умер личный фотограф Леонида Брежнева Владимир Мусаэльян

Владимир Мусаэльян, который в течение 14 лет был личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает ТАСС, где Мусаэльян проработал фотокорреспондентом почти 60 лет.

Олег Елков / ТАСС / Vida Press

«Я постоянно был с ним, от зари до зари. Моя жизнь была подчинена ритму его жизни, его работе. Все годы я работал без выходных, без отпусков», — цитирует ТАСС воспоминания фотографа о работе с Брежневым.

Владимир Мусаэльян / ТАСС

После смерти Брежнева в 1982 году Мусаэльян фотографировал Юрия Андропова, Константина Черненко и других руководителей СССР. Также он снимал съезды народных депутатов СССР, а затем РФ.

Мусаэльян был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Почета (2019), медалью «Защитнику свободной России» (1993). В 2015 году он был награжден премией правительства РФ, а в 2019 году — орденом Почета «за большой вклад в развитие отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность». Он четыре раза получал престижную фотопремию World Press Photo в разных номинациях.