Биржевой курс евро превысил 92 рубля. Впервые с января 2016 года

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 92 рублей. По состоянию на 16:30 мск единая европейская валюта торговалась по 92,01 рубля, подорожав по сравнению с закрытием торговой сессии в пятницу на 1,08 рубля.

Предыдущий раз выше отметки в 92 рубля евро стоил на Московской бирже 21 января 2016 года, напоминает «Интерфакс».

Биржевой курс доллара также растет. По состоянию на 16:33 мск, доллар стоил 78,78 рубля, подорожав с начала торгов на 57 копеек.

Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» связывают снижение курса российской валюты с санкционными рисками, а также ростом геополитической напряженности из-за боевых действий в Нагорном Карабахе.