Во Вьетнаме изъяли больше 300 тысяч использованных презервативов. Они предназначались для продажи под видом новых

Власти Вьетнама изъяли 324 тысячи (по другим данным, 345 тысяч) использованных презервативов, которые предназначались для перепродажи под видом новых. Об этом сообщила вьетнамская газета «Туойче».

Сюжет вьетнамского телевидения VTV о найденных презервативах VTV24

Презервативы были обнаружены 19 сентября на складе в провинции Бин Донг. Их общий вес составлял 360 килограмм.

Также была арестована женщина, которая готовила презервативы для повторной продажи. Она мыла их, сушила и восстанавливала их форму. За каждый килограмм презервативов она получала 0,17 доллара, пишет Reuters.

Женщина рассказала, что получала использованные презервативы раз в месяц от некоего человека. Власти выясняют его личность, сообщило вьетнамское телевидение VTV.

Сколько использованных презервативов уже было продано таким образом, не уточняется.