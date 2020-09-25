Роскомнадзор внес крупнейшую криптовалютную биржу Binance в реестр запрещенных сайтов
Источник: РБК
Роскомнадзор внес крупнейшую по торговым объемам криптовалютную биржу Binance в реестр запрещенных сайтов из-за информации о продаже биткоинов.
24 сентября биржа получила от Роскомнадзора уведомление о том, что на сайте Binance есть информация, запрещенная к распространению в России. Представитель Binance сообщил РБК, что компания продолжает предоставлять услуги российским клиентам, а их средства находятся в безопасности.
В реестре запрещенных сайтов информация о Binance на момент написания заметки отсутствовала.