Пользователей «ВКонтакте» на Украине пригрозили «поставить на учет»

Пользователей «ВКонтакте» на Украине «поставят на учет», рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Соцсеть запрещена на Украине с 2017 года, но люди продолжают ей пользоваться.

«Если они дальше будут распространять российский контент, то будут иметь определенные проблемы с нашей полицией, силовыми структурами», — сказал Данилов.

«ВКонтакте» выступила против постановки пользователей на учет.

«Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения, — сказано в заявлении соцсети, поступившем в „Медузу“. — Люди имеют право свободно высказывать позицию и обмениваться информацией, общаться и пользоваться теми сервисами, которые считают для себя удобными и полезными. Это выбор каждого».

Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также сервисы «Яндекса» заблокировали на Украине в мае 2017-го после того как президент Петр Порошенко включил российские интернет-компании в санкционный список.