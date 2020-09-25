Ким Чен Ын извинился перед Сеулом за гибель южнокорейского чиновника

Глава КНДР Ким Чен Ын принес извинения народу Южной Кореи за гибель их соотечественника в Желтом море. Об этом сообщает агентство Yonhap cо ссылкой на официальное письмо, поступившее в Сеул из Пхеньяна.

В нем говорится, что северокорейский лидер очень сожалеет, что сильно разочаровал президента и других граждан Южной Кореи в связи с неприятным инцидентом, вместо того, чтобы помогать им в преодолении последствий пандемии.

Ранее Сеул обвинил власти КНДР в убийстве 47-летнего сотрудника министерства морского и рыбного хозяйства Южной Кореи. По версии Юга, чиновник пропал 21 сентября с борта инспекционного катера в районе острова Ёнпхёндо, предположительно, попытавшись бежать в КНДР. После его обнаружил патруль в северокорейских водах: мужчину убили, а его тело сожгли на острове, утверждали в Минобороны Южной Кореи.

Северная Корея привела в ответ свою версию произошедшего. По данным Пхеньяна, нарушитель никак не реагировал на устные команды пограничников. Когда он попытался бежать, патруль сделал более 10 выстрелов по его плавательному средству с расстояния 40-50 метров. После этого патруль обследовал лодку: она была вся в крови, но тела в ней не обнаружили. После этого плавательное средство было сожжено в соответствии с директивами национального штаба по предотвращению COVID-19, сообщили власти КНДР.

Это первый с 2008 года случай, когда в КНДР был убит гражданин Южной Кореи.