Google уберет изображения австралийской горы Улуру из сервиса Street View. Потому что аборигены считают гору священной

Государственное управление парков Австралии попросило компанию Google убрать изображения вершины горы Улуру из сервиса Street View, так как аборигены из народности анангу считают ее священной. Об этом пишет ABC.

По верованиям анангу, вершина горы Улуру является священным местом, куда не должен заходить никто кроме представителей самих аборигенов. В связи с этим доступ туристов на саму гору закрыли в октябре 2019 года — но в Google Street View все еще оставалась возможность совершить виртуальную экскурсию.

В Google заявили, что «разделяют озабоченность» аборигенов и государственного управления парков и удалят все изображения вершины Улуру в течение суток.

Гора Улуру с 1994 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть национального парка Улуру — Ката-Тьюта.

Аборигенов анангу в конце XIX века изгнали из традиционных мест проживания и переместили в резервации, а на горе Улуру стали проводить туристические экскурсии. Во второй половине XX века аборигены начали возвращаться на свои земли; право собственности на национальный парк им передали в 1985 году.